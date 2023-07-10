Детский сад пострадал из-за обстрела ВСУ Брянской области
10 июля 202311:40
В результате украинского обстрела Брянской области пострадал детский сад, сообщил губернатор региона Александр богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за обстрела также повреждены здание почты, магазин и два жилых дома в селе Куршановичи Климовского района.
Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто без людей не пострадал.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли регион, в результате часть поселка Теткино осталась без электроснабжения, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru