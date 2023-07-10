Детский сад пострадал из-за обстрела ВСУ Брянской области

По его словам, из-за обстрела также повреждены здание почты, магазин и два жилых дома в селе Куршановичи Климовского района.

Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто без людей не пострадал.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли регион, в результате часть поселка Теткино осталась без электроснабжения, передает RT.

