Детский сад пострадал из-за обстрела ВСУ Брянской области

В результате украинского обстрела Брянской области пострадал детский сад, сообщил губернатор региона Александр богомаз в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино из-за обстрелов

По его словам, из-за обстрела также повреждены здание почты, магазин и два жилых дома в селе Куршановичи Климовского района.

Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто без людей не пострадал.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли регион, в результате часть поселка Теткино осталась без электроснабжения, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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