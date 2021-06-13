Дети В ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области не пострадали

Семеро детей из экскурсионного автобуса, который перевернулся на трассе в Ленинградской области, не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления МЧС РФ.

«По предварительным данным, в автобусе находились семь несовершеннолетних. Никто из них не пострадал», - заявил собеседник агентства.

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По предварительным данным СУ СК РФ по Ленобласти причиной ДТП стал человеческий фактор - водитель автобуса не справился с управлением из-за сильного дождя.

Известно, что в транспортном средстве находились 46 пассажиров, 10 из них госпитализированы после ДТП.

Следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что недалеко от деревни Верхние Мандроги в Подпорожье экскурсионный автобус съехал в кювет. Пострадавшие пассажиры госпитализированы в Подпорожскую больницу (семь человек) и в медучреждение в Лодейном Поле (три пассажира).

Напомним, пострадавшим в конце мая в результате аварии с автобусом на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге власти города пообещали компенсацию. Об этом заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

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ФОТО: pixabay.com
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