Дети В ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области не пострадали

Семеро детей из экскурсионного автобуса, который перевернулся на трассе в Ленинградской области, не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления МЧС РФ.

«По предварительным данным, в автобусе находились семь несовершеннолетних. Никто из них не пострадал», - заявил собеседник агентства.