Шесть человек погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом на Урале
В результате ДТП, которое произошло в закрытом городе Лесном Свердловской области, погибли шесть человек, 15 госпитализированы. Такие данные приводит руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, сообщает «Интерфакс».
Автобус, который перевозил рабочих, скатился с горы, протаранил ворота завода и наехал на людей на остановке. По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности тормозов. ДТП произошло на территории комбината «Электрохимприбор». Это предприятие относится к «Росатому».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение отправить пострадавших в областные медицинские учреждения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
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