Власти Петербурга выплатят компенсацию пострадавшим в ДТП с автобусом
Пострадавшие в результате аварии с автобусом на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге получат компенсацию от властей города. Об этом заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.
В ДТП пострадали шесть человек, среди которых водитель, кондуктор, пассажиры автобуса, а также один пешеход. Все они госпитализированы в больницы города, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, отмечает МИР 24.
Напомним, в четверг на Ленинском проспекте пассажирский автобус врезался в столб около остановки. Расследованием обстоятельств и причин инцидента занимаются специальная комиссия «Пассажиравтотранса» и прокуратура Санкт-Петербурга, пишут «Невские новости».
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