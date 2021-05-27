Власти Петербурга выплатят компенсацию пострадавшим в ДТП с автобусом

В ДТП пострадали шесть человек, среди которых водитель, кондуктор, пассажиры автобуса, а также один пешеход. Все они госпитализированы в больницы города, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, отмечает МИР 24.

Напомним, в четверг на Ленинском проспекте пассажирский автобус врезался в столб около остановки. Расследованием обстоятельств и причин инцидента занимаются специальная комиссия «Пассажиравтотранса» и прокуратура Санкт-Петербурга, пишут «Невские новости».

