Власти Петербурга выплатят компенсацию пострадавшим в ДТП с автобусом

Пострадавшие в результате аварии с автобусом на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге получат компенсацию от властей города. Об этом заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Троих пострадавших в ДТП в Петербурге госпитализировали в тяжелом состоянии

В ДТП пострадали шесть человек, среди которых водитель, кондуктор, пассажиры автобуса, а также один пешеход. Все они госпитализированы в больницы города, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, отмечает МИР 24.

Напомним, в четверг на Ленинском проспекте пассажирский автобус врезался в столб около остановки. Расследованием обстоятельств и причин инцидента занимаются специальная комиссия «Пассажиравтотранса» и прокуратура Санкт-Петербурга, пишут «Невские новости».

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ФОТО: vk.com/spb_today / Михаил Петров
ТЕГИ:ДТПСанкт-Петербург
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