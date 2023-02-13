«Дети развлекаются». Пригожин оценил видео с казнью кувалдой бывшего вагнеровца

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что история с якобы казнённым кувалдой Дмитрием Якущенко больше похожа на многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», сообщает пресс-служба бизнесмена.

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Отвечая на вопрос редакции «Осторожно Media» он указал, что не стоит «воспринимать всё так печально» и у этой истории есть «следующая серия».

«Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – односерийная драма «А зори здесь тихие», но, думаю, он больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией», - отметил Пригожин, добавив, что «добро всегда победит зло».

Ранее в Telegram-каналах стало распространяться видео с якобы казнью кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Якущенко, который сдался в украинский плен.

Затем было опубликовано второе видео, в котором мужчина заявил, что благодарен ЧВК за возможность исправить свои ошибки, в связи с чем появились предположения, что его оставили в живых, сообщает НСН.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияСмертная КазньЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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