«Дети развлекаются». Пригожин оценил видео с казнью кувалдой бывшего вагнеровца
Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что история с якобы казнённым кувалдой Дмитрием Якущенко больше похожа на многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны», сообщает пресс-служба бизнесмена.
Отвечая на вопрос редакции «Осторожно Media» он указал, что не стоит «воспринимать всё так печально» и у этой истории есть «следующая серия».
«Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – односерийная драма «А зори здесь тихие», но, думаю, он больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией», - отметил Пригожин, добавив, что «добро всегда победит зло».
Ранее в Telegram-каналах стало распространяться видео с якобы казнью кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Якущенко, который сдался в украинский плен.
Затем было опубликовано второе видео, в котором мужчина заявил, что благодарен ЧВК за возможность исправить свои ошибки, в связи с чем появились предположения, что его оставили в живых, сообщает НСН.
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