Якобы казненный боец ЧВК «Вагнер» заявил, что был прощен

Мужчина, который в первом ролике представился как Дмитрий Якущенко, извинился за свои интервью во время украинского плена. По его словам, это был единственный способ выжить.

«Это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам», — сказал он.

Мужчина добавил, что благодарен ЧВК за возможность исправить свои ошибки. В Telegram-каналах предположили, что он может быть жив.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что направит в Следственный комитет обращение для проверки подлинности видео с предположительной казнью бывшего участника ЧВК «Вагнер», сообщает НСН.

