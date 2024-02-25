При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека
25 февраля 202421:16
В квартире многоэтажного жилого дома на востоке Москвы произошел пожар, передает ТАСС.
Инцидент произошел в доме 28 по Сиреневому бульвару. Загорелась квартира на восьмом этаже.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадали три человека.
Из дома самостоятельно эвакуировались шесть жильцов. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
Ранее на севере Москвы произошел пожар на чердаке бывшего университетского общежития. В результате возгорания рухнули перекрытия, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru