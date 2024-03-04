В Дагестане при пожаре в частном доме погибли трое детей
Жертвами пожара в дагестанском поселке Зеленый Бугор стали трое детей, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.
По информации правоохранительных органов, пожар произошел в частном доме. Дети 2019, 2020 и 2022 годов рождения остались без присмотра. Все они погибли.
Управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По предварительной данным, источником возгорания стала дровяная печь.
В селе Талды Карагандинской области Казахстана 23 февраля произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Погибли четыре ребенка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru