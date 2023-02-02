Дети погибли при пожаре в доме под Иркутском

Пожар в частном жилом доме произошел минувшей ночью в Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в доме в Забайкалье

Возгорание случилось в деревне Грановщина. На момент прибытия спасателей горели дом и пристроенный гараж. При разборе конструкции пожарные нашли тела двух погибших мальчиков.

По предварительным данным, пожар возник из-за проблем с проводкой.

Ранее два человека погибли в результате пожара в частном доме под Сергиевым Посадом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
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