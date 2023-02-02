Дети погибли при пожаре в доме под Иркутском
2 февраля 202306:54
Пожар в частном жилом доме произошел минувшей ночью в Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Возгорание случилось в деревне Грановщина. На момент прибытия спасателей горели дом и пристроенный гараж. При разборе конструкции пожарные нашли тела двух погибших мальчиков.
По предварительным данным, пожар возник из-за проблем с проводкой.
Ранее два человека погибли в результате пожара в частном доме под Сергиевым Посадом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru