Два человека погибли при пожаре под Сергиевым Посадом

Два человека погибли в результате пожара в частном доме под Сергиевым Посадом, сообщает «РЕН ТВ».

При пожаре в Приамурье погибли двое детей

Происшествие случилось 28 января в поселке Сватково, где сгорел частный одноэтажный дом.

В настоящее время на месте возгорания работают следователи, личности погибших устанавливаются.

Ранее четыре человека, среди которых ребенок, погибли в результате произошедшего пожара в поселке Карымское в Забайкальском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
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