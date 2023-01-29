Два человека погибли при пожаре под Сергиевым Посадом
29 января 202304:02
Два человека погибли в результате пожара в частном доме под Сергиевым Посадом, сообщает «РЕН ТВ».
Происшествие случилось 28 января в поселке Сватково, где сгорел частный одноэтажный дом.
В настоящее время на месте возгорания работают следователи, личности погибших устанавливаются.
Ранее четыре человека, среди которых ребенок, погибли в результате произошедшего пожара в поселке Карымское в Забайкальском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru