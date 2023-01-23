Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в доме в Забайкалье
Четыре человека, среди которых ребенок, погибли в результате произошедшего пожара в поселке Карымское в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Возгорание случилось в одноквартирном доме. Сообщение спасателям поступило 23 января в 04:46 по местному времени. Когда на место прибыли пожарные, то дом уже был сильно задымлен. Во время тушения огня были найдены тела двоих мужчин и женщины, а также ребенок с признаками жизни. Его передали медикам для госпитализации пострадавшего, однако ребенок скончался в медучреждении.
Ранее двое детей погибли в пожаре в селе Павловка Белогорского округа Амурского области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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