Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в доме в Забайкалье

Возгорание случилось в одноквартирном доме. Сообщение спасателям поступило 23 января в 04:46 по местному времени. Когда на место прибыли пожарные, то дом уже был сильно задымлен. Во время тушения огня были найдены тела двоих мужчин и женщины, а также ребенок с признаками жизни. Его передали медикам для госпитализации пострадавшего, однако ребенок скончался в медучреждении.

Ранее двое детей погибли в пожаре в селе Павловка Белогорского округа Амурского области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

