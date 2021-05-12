«Дети начали звонить, прощаться»: стало известно о происходящем во время стрельбы в Казани
Учащиеся казанской школы, где 11 мая молодой человек расстрелял учеников, в момент происходящего звонили родителям, чтобы попрощаться, сообщила мама одного из школьников, сообщает телеканал «360».
Женщина по имени Кристина заявила, что по словам звонивших родителей, дети были в панике после начавшейся стрельбы. Они рассказывали по телефону о взрыве или стрельбе. По словам женщины, родители думали, что это петарды.
«Потом некоторые дети начали звонить родителям, начали прощаться: „Мам, пап до свидания, простите меня за все плохое, живите дружно, друг с другом не ругайтесь, чтоб все у вас было хорошо“. И родители, которые сегодня не работали, или работали близко к школе, они побежали, естественно, к школе», — сообщила Кристина.
По ее словам, сейчас все в шоке: и родители, и дети. Дети не хотят идти в школу.
Ранее сообщалось, что семья молодого человека, который устроил стрельбу в школе Казани, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.
Напомним, сосед молодого человека заявил, что 19-летний юноша был «дурным», а за его поведение приходилось извиняться отцу.
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