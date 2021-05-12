Сосед казанского стрелка рассказал о его поведении

Сосед молодого человека, который расстрелял учеников казанской школы, заявил, что 19-летний юноша был «дурным», а за его поведение приходилось извиняться отцу, сообщает «РЕН ТВ».

Один из пострадавших при стрельбе в Казани подростков находится в критическом состоянии

Галявиев ночью вел себя буйно, не давал спать людям. По словам соседа, семья в этом году переехала в новое жилье. Квартира, тем не менее, все еще принадлежит им. Убийца детей регулярно заходил в старый дом.

Устроивший в гимназии №175 в Казани стрельбу молодой человек задержан. СК РФ возбудил дело о массовом убийстве. Жертвами нападения стали девять человек, 21 ранен, из них 18 детей.

Тем временем, состояние одного из подростков, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, оценивается как критическое.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколаСтрелокКазань
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