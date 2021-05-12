Стало известно о семье студента, устроившего стрельбу в казанской школе

Семья молодого человека, который устроил стрельбу в школе Казани, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Татарстана Ирину Волынец.

Сосед казанского стрелка рассказал о его поведении

По ее словам, молодой человек «учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать». Недавно стрелок съехал от родителей. Причиной послужил затяжной конфликт с родителями.

Волынец отметила, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии».

Ранее сосед молодого человека, который расстрелял учеников казанской школы, заявил, что 19-летний юноша был «дурным», а за его поведение приходилось извиняться отцу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазаньСтрельбаСтуденты
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