Десятки машин попали в аварию в Татарстане из-за непогоды
Десятки автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М7 в Татарстане, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло из-за гололеда и плохой видимости. Из-за непогоды ГИБДД Татарстана ввело временные ограничения на движение автобусов и грузовиков по федеральным трассам. Оно будет действовать до улучшения погодных условий.
При этом автовладельцам рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости.
В республике объявлено штормовое предупреждение. На дорогах прогнозируется гололед.
Ранее автоавария с человеческими жертвами произошла в Псковской области. Погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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