Десятки машин попали в аварию в Татарстане из-за непогоды

Десятки автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М7 в Татарстане, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произошло из-за гололеда и плохой видимости. Из-за непогоды ГИБДД Татарстана ввело временные ограничения на движение автобусов и грузовиков по федеральным трассам. Оно будет действовать до улучшения погодных условий.

При этом автовладельцам рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов без необходимости.

В республике объявлено штормовое предупреждение. На дорогах прогнозируется гололед.

Ранее автоавария с человеческими жертвами произошла в Псковской области. Погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТатарстанДТП
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