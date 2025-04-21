В Уфе школьный автобус загорелся во время движения
Школьный автобус загорелся во время движения в Уфе. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии.
ЧП произошло на Затонском шоссе.
«В салоне автобуса находился только водитель, детей не было. Пострадавших нет», - заявили в ведомстве.
Горение локализовали. На месте инцидента работают специалисты МЧС.
По данным прокуратуры Башкирии, пострадал водитель автобуса, он получил ожог кисти. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Ранее в поселке Большевик под Серпуховом загорелся рейсовый автобус, из него эвакуировали десять человек, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3400 за тройскую унцию
- Более 60 семей переехали в ЖК по реновации в проезде Черепановых
- Суд в Москве признал Google виновной в разглашении данных участников СВО
- Генпрокуратура признала нежелательной работу НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia
- В Уфе школьный автобус загорелся во время движения
- В Туве 10 тысяч человек остались без электричества из-за ветра и снега
- Даниил Медведев опустился на 10-ю строчку рейтинга ATP
- В Новосибирске подпорная стена обрушилась на дорогу
- СМИ: Гарвард могут лишить госфинансирования еще на $1 млрд
- На Камчатке извергается Ключевская сопка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru