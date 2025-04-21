В Уфе школьный автобус загорелся во время движения

Школьный автобус загорелся во время движения в Уфе. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии.

ЧП произошло на Затонском шоссе.

«В салоне автобуса находился только водитель, детей не было. Пострадавших нет», - заявили в ведомстве.

Горение локализовали. На месте инцидента работают специалисты МЧС.

По данным прокуратуры Башкирии, пострадал водитель автобуса, он получил ожог кисти. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Ранее в поселке Большевик под Серпуховом загорелся рейсовый автобус, из него эвакуировали десять человек, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.

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ФОТО: МЧС России
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