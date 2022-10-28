Семь человек погибли в ДТП под Белгородом

Семь человек стали жертвами ДТП в Белгородской области при столкновении пассажирского микроавтобуса и бензовоза. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Авария произошла в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, в микроавтобусе находились рабочие пилорамы, возвращавшиеся со смены домой.

Столкновение произошло на обочине. Также известно о трех пострадавших. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПБелгород
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