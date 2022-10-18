Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Москве

Маршрутное такси опрокинулось на Киевском шоссе в Новой Москве, один человек погиб. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

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«На Киевском шоссе 40-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

В салоне находилось семь пассажиров, один из них погиб, есть пострадавшие, пишет RT.

Отмечается, что произошел незначительный разлив топлива, перекрыта одна из двух полос движения, сообщает телеканал «360».

По данным Департамента транспорта Москвы, ЧП произошло с маршруткой №490, следовавшей по маршруту Апрелевка-Саларьево.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате ДТП один человек погиб, девять пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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