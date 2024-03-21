Десять снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили над Белгородской областью

В ведомстве указали, что около 08:00 мск была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории России с применением РСЗО.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены... над Белгородской областью», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении над территорией региона украинского беспилотника, напоминает телеканал «360».

