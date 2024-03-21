Десять снарядов РСЗО «Вампир» уничтожили над Белгородской областью
21 марта 202408:42
Десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» сбили в воздухе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве указали, что около 08:00 мск была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории России с применением РСЗО.
«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены... над Белгородской областью», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении над территорией региона украинского беспилотника, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru