При пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали 65 человек

Госпитализировано 16 человек. У них зафиксированы травмы и ожоги различной степени тяжести.

Пожар на колесе обозрения в Лейпциге произошел вечером 17 августа во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield.

Ранее в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону примерно на час остановился аттракцион «Колесо обозрения», передает «Радиоточка НСН».

