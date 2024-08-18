При пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали 65 человек

При пожаре на колесе обозрения в германском Лейпциге пострадали 65 человек, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на местное управление полиции.

Женщина погибла после падения с колеса обозрения в Саратовской области

Госпитализировано 16 человек. У них зафиксированы травмы и ожоги различной степени тяжести.

Пожар на колесе обозрения в Лейпциге произошел вечером 17 августа во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield.

Ранее в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону примерно на час остановился аттракцион «Колесо обозрения», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АттракционыГермания

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