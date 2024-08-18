При пожаре на колесе обозрения в ФРГ пострадали 65 человек
18 августа 202420:32
При пожаре на колесе обозрения в германском Лейпциге пострадали 65 человек, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на местное управление полиции.
Госпитализировано 16 человек. У них зафиксированы травмы и ожоги различной степени тяжести.
Пожар на колесе обозрения в Лейпциге произошел вечером 17 августа во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield.
Ранее в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону примерно на час остановился аттракцион «Колесо обозрения», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru