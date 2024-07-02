Женщина погибла после падения с колеса обозрения в Саратовской области

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы после падения из кабины колеса обозрения в городе Энгельсе Саратовской области. Трагедия случилась в парке аттракционов «Лукоморье», сообщил телеканал Саратов-24.

По данным СМИ, 31-летняя жительница города совершила на аттракционе шесть поездок подряд. В какой-то момент она вывалилась из кабинки с самой высокой точки.

Пострадавшую госпитализировала скорая помощь, однако женщина скончалась в больнице. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по факту происшествия организована проверка.

