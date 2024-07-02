Женщина погибла после падения с колеса обозрения в Саратовской области
2 июля 202412:58
Женщина получила несовместимые с жизнью травмы после падения из кабины колеса обозрения в городе Энгельсе Саратовской области. Трагедия случилась в парке аттракционов «Лукоморье», сообщил телеканал Саратов-24.
По данным СМИ, 31-летняя жительница города совершила на аттракционе шесть поездок подряд. В какой-то момент она вывалилась из кабинки с самой высокой точки.
Пострадавшую госпитализировала скорая помощь, однако женщина скончалась в больнице. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по факту происшествия организована проверка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru