Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное

Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один человек пострадал при обстреле ВСУ Большесолдатского района Курской области

По его словам, среди раненых — глава администрации Яснозоренского сельского поселения, семь бойцов самообороны и трое мужчин.

Всех пострадавших доставили в больницу. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Накануне водитель трактора пострадал после атаки украинского дрона на белгородский посёлок Октябрьский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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