Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное
22 сентября 202415:15
Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, среди раненых — глава администрации Яснозоренского сельского поселения, семь бойцов самообороны и трое мужчин.
Всех пострадавших доставили в больницу. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Накануне водитель трактора пострадал после атаки украинского дрона на белгородский посёлок Октябрьский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На угольной шахте в Иране прогремел взрыв
- Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное
- В Депздраве Москвы предупредили людей с ожирением о повышенной опасности гриппа
- Борис Гребенщиков попал в больницу в Ницце
- Карета скорой помощи попала в ДТП в Ленобласти
- «Шаляпин наших дней»: На дом, где родился Shaman, повесили памятную табличку
- Два человека ранены при обстреле остановки в Донецке
- В подмосковном Подольске загорелись торговые ряды
- Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу иноагента Макаревича
- Киев начал переговоры о поставках еще двух типов западных истребителей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru