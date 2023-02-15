Десять человек погибли при сходе лавины в Таджикистане

В нескольких районах Таджикистана в результате схода лавины погибли десять человек, сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

На Камчатке произошло третье за сутки землетрясение

«В результате схода лавины на территории города Хорог погибли восемь местных жителей, также погиб один водитель на автомобильной трассе Душанбе –Варзоб и один человек в Ванджском районе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате схода лавины на территории города Хорог пострадало 22 дома жилых дома, а автотрасса Душанбе-Худжанд закрыта.

«Работы по оказанию помощи семьям погибшим и раненным, а также ход работ по ликвидации последствий стихийных бедствий взят под личный контроль Главы государства. На местах начали работу Комиссии по ЧС об оценке ущерба», - добавили в комитете.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала произошедшие в Турции и Сирии землетрясения страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, передает НСН. Организация призвала выделить 43 миллиона долларов, которые пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, и, возможно, попросит увеличить сумму вдвое. По прогнозам ВОЗ, из-за нарушения водоснабжения в разрушенных очагах царит антисанитария, что может привести к распространению инфекционных заболеваний.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТаджикистанСмертьЛавина
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