Десять человек погибли при сходе лавины в Таджикистане

«В результате схода лавины на территории города Хорог погибли восемь местных жителей, также погиб один водитель на автомобильной трассе Душанбе –Варзоб и один человек в Ванджском районе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате схода лавины на территории города Хорог пострадало 22 дома жилых дома, а автотрасса Душанбе-Худжанд закрыта.

«Работы по оказанию помощи семьям погибшим и раненным, а также ход работ по ликвидации последствий стихийных бедствий взят под личный контроль Главы государства. На местах начали работу Комиссии по ЧС об оценке ущерба», - добавили в комитете.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала произошедшие в Турции и Сирии землетрясения страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, передает НСН. Организация призвала выделить 43 миллиона долларов, которые пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, и, возможно, попросит увеличить сумму вдвое. По прогнозам ВОЗ, из-за нарушения водоснабжения в разрушенных очагах царит антисанитария, что может привести к распространению инфекционных заболеваний.



