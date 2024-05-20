Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Иркутской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Думы города Тулун (Иркутская область). Его обвиняют в нанесении ущерба областному бюджету мошенническими действиями в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет России.

Замглавы столичного ГУ МЧС Зотова приговорили к 2,5 года лишения свободы

Против чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие полагает, что вменяемое депутату преступление было совершено им в 2019 году: он незаконно получил право на предоставление социальной выплаты по утраченному в результате наводнения жилью.

Ранее владельца девелоперской группы «Гранель» Ильшата Нигматуллина заподозрили в даче взятки в особо крупном размере.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеМошенничествоДепутатИркутская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры