Замглавы столичного ГУ МЧС Зотова приговорили к 2,5 года лишения свободы

Уточняется, что он был признан виновным в пяти эпизодах получения взятки и двух эпизодах дачи взятки.

По решению суда, мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также Зотову назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского почти к восьми годам колонии за покушение на мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

