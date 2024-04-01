Замглавы столичного ГУ МЧС Зотова приговорили к 2,5 года лишения свободы

Суд Москвы признал замначальника столичного главка МЧС, главного инспектора по маломерным судам столицы Сергея Зотова виновным по делу о взятке, сообщает ТАСС.

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Уточняется, что он был признан виновным в пяти эпизодах получения взятки и двух эпизодах дачи взятки.

По решению суда, мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также Зотову назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского почти к восьми годам колонии за покушение на мошенничество и злоупотребление полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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