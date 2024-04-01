Владельца группы «Гранель» заподозрили в даче крупной взятки
Владельца девелоперской группы «Гранель» Ильшата Нигматуллина заподозрили в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Нигматуллин стал подозреваемым по делу... Расследование уже идет несколько месяцев», — заявил собеседник агентства, не уточнив при этом деталей.
По делу о коррупции проходят еще два человека, в том числе бизнесмен Дмитрий Адушев. Известно, что по меньшей мере до конца прошлого года он занимал пост вице-президента «Гранель».
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, Нигматуллин и ряд топ-менеджеров его компании «пытались решить вопрос» с претензиями Федеральной налоговой службы» по уплате налогов.
По данным столичного Замоскворецкого суда, в рамках уголовного дела Нигматуллину была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее главу структурного подразделения «Росатома» Геннадия Сахарова арестовали за взятку в особо крупном размере. Фигурант пробудет под стражей до 26 мая, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru