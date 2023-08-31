СМИ: депутата Госдумы Сокола экстренно госпитализировали в Москве

Подробности госпитализации не разглашаются.

По информации источников URA.RU, в июле Сокола госпитализировали с перитонитом. После выписки из больницы он вернулся к интенсивной работе.

Сокол является кандидатом в губернаторы Хакасии от «Единой России». Депутат ведет кампанию против действующего губернатора и представителя КПРФ Валентина Коновалова, сообщает «Радиоточка НСН».

