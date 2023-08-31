СМИ: депутата Госдумы Сокола экстренно госпитализировали в Москве
31 августа 202321:30
Депутата Госдумы Сергея Сокола в четверг экстренно госпитализировали в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Подробности госпитализации не разглашаются.
По информации источников URA.RU, в июле Сокола госпитализировали с перитонитом. После выписки из больницы он вернулся к интенсивной работе.
Сокол является кандидатом в губернаторы Хакасии от «Единой России». Депутат ведет кампанию против действующего губернатора и представителя КПРФ Валентина Коновалова, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru