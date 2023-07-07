В Госдуме выдвинули ультиматум правительству Хакасии

По словам чиновника, он регулярно получает десятки посланий от хакасских учителей, возмущенных снижением зарплат. Сокол обвинил в этом правительство республики и заявил, что дальше закрывать глаза на ситуацию нельзя.

Депутат отметил, что уже подготовил письмо на имя генпрокурора России Игоря Краснова. В случае, если правительство не решит проблему, парламентарий пообещал отправить его адресату. «Осталось три дня! Время пошло», — резюмировал депутат.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов объяснил высокий уровень бедности в Хакасии отсутствием газификации, низкими доходами населения и проблемами в инфраструктурном развитии территории. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

