Замгубернатора Краснодарского края Власова задержали за взятку

Как отмечается, чиновник на своем посту курировал строительную сферу. В том числе, решал вопросы, касающиеся архитектуры и градостроительства, госжилинспекции, а также курировал министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Никаких официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.

Ранее экс-главу округа Курганской области приговорили к семи годам колонии за взятки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

