Замгубернатора Краснодарского края Власова задержали за взятку

Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали с поличным при получении взятки, сообщает РИА Новости.

СК РФ: Замглаве Генштаба Шамарину вменяется взятка в 36 млн рублей

Как отмечается, чиновник на своем посту курировал строительную сферу. В том числе, решал вопросы, касающиеся архитектуры и градостроительства, госжилинспекции, а также курировал министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Никаких официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.

Ранее экс-главу округа Курганской области приговорили к семи годам колонии за взятки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиЗадержаниеКраснодарский КрайВзятка

Горячие новости

Все новости

партнеры