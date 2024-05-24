Замгубернатора Краснодарского края Власова задержали за взятку
24 мая 202419:25
Замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали с поличным при получении взятки, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, чиновник на своем посту курировал строительную сферу. В том числе, решал вопросы, касающиеся архитектуры и градостроительства, госжилинспекции, а также курировал министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
Никаких официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.
Ранее экс-главу округа Курганской области приговорили к семи годам колонии за взятки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru