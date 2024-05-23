СК РФ: Замглаве Генштаба Шамарину вменяется взятка в 36 млн рублей

Заместителю главы Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину вменяется взятка в 36 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Адвокат заявил, что все счета кадровика МО Кузнецова были арестованы

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что генерал-лейтенант получил взятку от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании общества Елены Гришиной «за увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство».

«Размер взятки составил 36 млн рублей... Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению», - указала она.

Ранее суд на два месяца отправил Шамарина в СИЗО по делу о получении особо крупной взятки, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Следственный Комитет РфКоррупция В РоссииВзяткаМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры