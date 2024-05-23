СК РФ: Замглаве Генштаба Шамарину вменяется взятка в 36 млн рублей
Заместителю главы Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину вменяется взятка в 36 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что генерал-лейтенант получил взятку от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании общества Елены Гришиной «за увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны РФ и общее покровительство».
«Размер взятки составил 36 млн рублей... Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению», - указала она.
Ранее суд на два месяца отправил Шамарина в СИЗО по делу о получении особо крупной взятки, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru