Депутат Народного совета ДНР Пирогова погибла при обстреле ВСУ
6 декабря 202216:10
Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, её тело опознали родственники.
Гибель Пироговой также подтвердили в администрации Донецка, уточнив при этом, что всего из-за обстрела погибли шесть человек.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru