Депутат Народного совета ДНР Пирогова погибла при обстреле ВСУ

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости.

В ЛНР заявили, что в ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам

По информации агентства, её тело опознали родственники.

Гибель Пироговой также подтвердили в администрации Донецка, уточнив при этом, что всего из-за обстрела погибли шесть человек.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреливают промышленную зону Запорожской АЭС, сообщает RT.

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ТЕГИ:СпецоперацияДонецкОбстрелВСУ
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