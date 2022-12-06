Депутат Народного совета ДНР Пирогова погибла при обстреле ВСУ

Полицейский, устроивший смертельное ДТП в Подмосковье, уволен из органов по отрицательным основаниям

Еще шесть стартовых площадок вошли в программу реновации

В московском метро запустили тематический поезд «Помогать по пути»

Более 100 тысяч звонков поступило в контакт-центр для владельцев животных за восемь месяцев его работы

Столичное метро и МЦК будут работать в Новогоднюю ночь