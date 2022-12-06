В ЛНР заявили, что в ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам
Украинское командование вернуло практику расстрелов военных за неповиновение приказам. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«Случаи расстрелов украинских военнослужащих так называемым военно-полевым трибуналом зафиксированы в прифронтовых районах», — отметил офицер.
Марочко отметил, что информация о подобных действиях в рядах ВСУ приходит с артемовского, северского, кременского, сватовского направлений, где продолжаются активные боевые действия. По словам офицера, ранее военнопленные сообщали о нескольких таких случаях, однако позже такая информация перестала поступать.
Ранее пленный украинский военный Александр Лазаренко сообщил, что командование ВСУ наказывает мобилизованных бойцов за нарушение дисциплины, отправляя их рыть окопы на опасных участках фронта, пишет RT.
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