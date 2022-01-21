Кадыров: За нападение на полицейского жене судьи из Чечни грозит реальный срок
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жена судьи из республики понесет реальный срок наказание за нападение на полицейского.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в квартиру бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увезли его супругу Зарему Мусаеву. По словам Кадырова, вывоз на допрос женщины был согласован чеченскими полицейскими с полицией Нижнего Новгорода.
Глава республики отметил, что для избежания тюремного срока женщина должна была прийти по повестке к следователю и не доводить обстановку до предела. По словам Кадырова, вся семья Янгулбаевых порочила честь нации своими публикациями в телеграмм-каналах. «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», - написал он в своем канале в Телеграмм.
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