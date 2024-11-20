Депутат Иванов заявил, что ВСУ сожгли 14 деревень в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли 14 местных населенных пунктов в Курской области с момента вторжения в регион, заявил депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов в беседе с RTVI.

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По его словам, ВСУ также уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса

Кроме того, военные действия в Курской области затронули прядка 629 гектаров сельскохозяйственных угодий региона. Из Курской области нелегально вывезли 350 тысяч тонн зерновых культур, а также вся сельскохозяйственная техника, добавил Иванов.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 400 военнослужащих, напоминает RT.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУУкраина

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