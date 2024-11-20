Депутат Иванов заявил, что ВСУ сожгли 14 деревень в Курской области

По его словам, ВСУ также уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса

Кроме того, военные действия в Курской области затронули прядка 629 гектаров сельскохозяйственных угодий региона. Из Курской области нелегально вывезли 350 тысяч тонн зерновых культур, а также вся сельскохозяйственная техника, добавил Иванов.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 400 военнослужащих, напоминает RT.

