В Курской области ликвидирован примкнувший к ВСУ актер Петр Великий

До поступления на службу в ВСУ он более 20 лет прослужил в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко, где сыграл более 35 ролей. На момент гибели ему исполнилось 48 лет.

Ранее в зоне СВО погиб украинский актер Владимир Фединчук, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

