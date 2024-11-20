В Курской области ликвидирован примкнувший к ВСУ актер Петр Великий
20 ноября 202415:47
Актер Петр Великий, вступивший в ряды ВСУ, ликвидирован в Курской области, сообщает «Российская газета».
До поступления на службу в ВСУ он более 20 лет прослужил в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко, где сыграл более 35 ролей. На момент гибели ему исполнилось 48 лет.
Ранее в зоне СВО погиб украинский актер Владимир Фединчук, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru