В Курской области ликвидирован примкнувший к ВСУ актер Петр Великий

Актер Петр Великий, вступивший в ряды ВСУ, ликвидирован в Курской области, сообщает «Российская газета».

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До поступления на службу в ВСУ он более 20 лет прослужил в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко, где сыграл более 35 ролей. На момент гибели ему исполнилось 48 лет.

Ранее в зоне СВО погиб украинский актер Владимир Фединчук, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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