Депутат Хинштейн: вооруженный мужчина в подмосковном Шервуде отказался сдаться

Вооруженный мужчина, утром проникнувший в чужой коттедж в подмосковном поселке Шевруд, отказался сдаваться, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба

По его словам, злоумышленник выкрикивает политические лозунги и заявляет, что идет на Кремль с оружием.

Хинштейн также сообщил, что вооруженный мужчина - 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. Депутат отметил, что в Москву злоумышленник приехал недавно, а адрес дома нашел по объявлению о продаже.

Ранее стало известно, что сотрудники СОБР начали штурм дома в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:Александр ХинштейнПолицияСтрельбаПодмосковье

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