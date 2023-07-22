Депутат Хинштейн: вооруженный мужчина в подмосковном Шервуде отказался сдаться

По его словам, злоумышленник выкрикивает политические лозунги и заявляет, что идет на Кремль с оружием.

Хинштейн также сообщил, что вооруженный мужчина - 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. Депутат отметил, что в Москву злоумышленник приехал недавно, а адрес дома нашел по объявлению о продаже.

Ранее стало известно, что сотрудники СОБР начали штурм дома в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

