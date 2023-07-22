Депутат Хинштейн: вооруженный мужчина в подмосковном Шервуде отказался сдаться
Вооруженный мужчина, утром проникнувший в чужой коттедж в подмосковном поселке Шевруд, отказался сдаваться, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, злоумышленник выкрикивает политические лозунги и заявляет, что идет на Кремль с оружием.
Хинштейн также сообщил, что вооруженный мужчина - 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. Депутат отметил, что в Москву злоумышленник приехал недавно, а адрес дома нашел по объявлению о продаже.
Ранее стало известно, что сотрудники СОБР начали штурм дома в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru