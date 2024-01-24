Госдума примет обращение к США и ФРГ в связи с катастрофой Ил-76

Государственная дума намерена составить обращение к Соединённым Штатам Америки и Германии в связи с катастрофой ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Падение военно-транспортного самолёта около 11:00 мск подтвердило министерство обороны РФ. Там уточнили, что на борту ИЛ-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины, а также шестеро членов экипажа лайнера и трое сопровождающих.

При этом украинские средства массовой информации сообщают, что самолет сбили ВСУ. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео момента падения Ил-76. Есть данные, что пленных доставляли в Белгород из другого региона России.

