Госдума примет обращение к США и ФРГ в связи с катастрофой Ил-76
Государственная дума намерена составить обращение к Соединённым Штатам Америки и Германии в связи с катастрофой ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Падение военно-транспортного самолёта около 11:00 мск подтвердило министерство обороны РФ. Там уточнили, что на борту ИЛ-76 находились 65 пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины, а также шестеро членов экипажа лайнера и трое сопровождающих.
При этом украинские средства массовой информации сообщают, что самолет сбили ВСУ. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео момента падения Ил-76. Есть данные, что пленных доставляли в Белгород из другого региона России.
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