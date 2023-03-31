Денис Мацуев объявил о переносе концертов из-за заражения ковидом

По его словам, из-за этого он вынужден перенести концерты в Московской филармонии в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова, подчеркнув, что все купленные билеты остаются действительными.

«Всё это внезапно и некстати произошло... Мы сейчас с филармонией принимаем решение обязательного переноса всех этих трёх концертов 1, 2 и 3 апреля», - сказал собеседник агентства.

Ранее руководство Международного фестиваля Pianistico в Италии приняло решение отменить два концерта Дениса Мацуева в связи с открытой поддержкой президента России, сообщает RT.

