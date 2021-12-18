Делом о ДТП с детьми под Ярославлем занялся центральный аппарат СК

Уголовное дело о ДТП с микроавтобусом в Ярославской области направили в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщается на сайте СК России.

Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

«Уголовное дело, возбуждённое по п. «в» ч. 2 ст.238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») передано для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего 14 детей-спортсменов в сопровождении пяти взрослых, и лесовоза произошло ранее 18 декабря на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области. Дети направлялись из Ростова в подмосковный Солнечногорск на спортивные соревнования.

По данным врио губернатора региона Михаила Евраева, под наблюдением медиков осталось только двое детей – мальчик и девочка. Остальных отпустили домой.

Ранее сообщалось, что причиной ДТП, по предварительным данным, стали выкатившиеся на дорогу бревна с лесовоза.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиДТПСледственный Комитет РфСледственный Комитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры