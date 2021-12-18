Делом о ДТП с детьми под Ярославлем занялся центральный аппарат СК
Уголовное дело о ДТП с микроавтобусом в Ярославской области направили в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщается на сайте СК России.
«Уголовное дело, возбуждённое по п. «в» ч. 2 ст.238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») передано для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», — уточняется в сообщении.
ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего 14 детей-спортсменов в сопровождении пяти взрослых, и лесовоза произошло ранее 18 декабря на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области. Дети направлялись из Ростова в подмосковный Солнечногорск на спортивные соревнования.
По данным врио губернатора региона Михаила Евраева, под наблюдением медиков осталось только двое детей – мальчик и девочка. Остальных отпустили домой.
Ранее сообщалось, что причиной ДТП, по предварительным данным, стали выкатившиеся на дорогу бревна с лесовоза.
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