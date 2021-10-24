Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом. Там отметили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, сообщается, что в аварии, произошедшей минувшей ночью, погибли 6 человек, один из которых ребёнок. По последним данным, пять человек получили травмы легкой и средней тяжести, двое госпитализированы. Напомню, пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом на трассе «Астрахань - Элиста - Ставрополь».
А ранее на этой неделе ДТП с участием трех автомобилей произошло в Ставропольском крае, в результате чего пострадали шесть человек. По предварительным данным, авария произошла при выезде одного из автомобилей на встречную полосу. Среди пострадавших, в частности, трое детей, младшему из которых один год.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее в понедельник сообщалось, что в ДТП с участием машины скорой помощи в Пензе погибла пациентка.
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