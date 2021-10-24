Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом. Там отметили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Кроме того, сообщается, что в аварии, произошедшей минувшей ночью, погибли 6 человек, один из которых ребёнок. По последним данным, пять человек получили травмы легкой и средней тяжести, двое госпитализированы. Напомню, пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом на трассе «Астрахань - Элиста - Ставрополь».

Заведено дело после ДТП с автобусом в Калмыкии

А ранее на этой неделе ДТП с участием трех автомобилей произошло в Ставропольском крае, в результате чего пострадали шесть человек. По предварительным данным, авария произошла при выезде одного из автомобилей на встречную полосу. Среди пострадавших, в частности, трое детей, младшему из которых один год.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее в понедельник сообщалось, что в ДТП с участием машины скорой помощи в Пензе погибла пациентка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЖертвыКалмыкияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры