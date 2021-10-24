Минздрав Калмыкии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

А ранее на этой неделе ДТП с участием трех автомобилей произошло в Ставропольском крае, в результате чего пострадали шесть человек. По предварительным данным, авария произошла при выезде одного из автомобилей на встречную полосу. Среди пострадавших, в частности, трое детей, младшему из которых один год.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее в понедельник сообщалось, что в ДТП с участием машины скорой помощи в Пензе погибла пациентка.

