Большинство попавших в ДТП под Ярославлем детей отпустили домой

Он рассказал, медики наблюдают за состоянием только двух детей - девочки и мальчика.

«Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали, и после осмотра медиками отпущены домой», — отметил Евраев.

Состояние двоих детей врачи оценивают как стабильное, оно не вызывает опасения у медиков, пишет Газета.ru.

В микроавтобусе 14 детей в сопровождении пяти взрослых ехали из Ростова в подмосковный Солнечногорск на спортивные соревнования.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, прокуратура начала расследование.

Уточняется, что причиной ДТП стали бревна, которые выкатились с лесовоза на проезжую часть.

