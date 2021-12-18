Большинство попавших в ДТП под Ярославлем детей отпустили домой
Медики разрешили вернуться домой большинству детей, попавших в ДТП в Ярославской области из-за выкатившихся на дорогу бревен с лесовоза. Об этом сообщает врио губернатора региона Михаил Евраев в Instagram-аккаунте.
Он рассказал, медики наблюдают за состоянием только двух детей - девочки и мальчика.
«Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали, и после осмотра медиками отпущены домой», — отметил Евраев.
Состояние двоих детей врачи оценивают как стабильное, оно не вызывает опасения у медиков, пишет Газета.ru.
В микроавтобусе 14 детей в сопровождении пяти взрослых ехали из Ростова в подмосковный Солнечногорск на спортивные соревнования.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, прокуратура начала расследование.
Уточняется, что причиной ДТП стали бревна, которые выкатились с лесовоза на проезжую часть.
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