Дело возбудили против челябинца, 14 лет удерживавшего похищенную девушку

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в похищении человека: по данным правоохранителей, мужчина с 2009 года удерживал в своем доме девушку. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

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По данным РИА Новости, сестра похищенной обратилась в полицию, заявив, что до 30 июля текущего года 51-летний мужчина насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения в доме в челябинском поселке Смолино. Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что в постройках во дворе нашли останки человека — убитой в 2010-2011 годах женщины.

«Подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме ... После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение», — отметили в Следкоме.

Подозреваемый находится в лечебном учреждении под надзором сотрудников правоохранительных органов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоПохищениеЧелябинскСледственный Комитет

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