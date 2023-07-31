Дело возбудили против челябинца, 14 лет удерживавшего похищенную девушку

По данным РИА Новости, сестра похищенной обратилась в полицию, заявив, что до 30 июля текущего года 51-летний мужчина насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения в доме в челябинском поселке Смолино. Кроме того, в правоохранительных органах сообщили, что в постройках во дворе нашли останки человека — убитой в 2010-2011 годах женщины.

«Подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме ... После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение», — отметили в Следкоме.

Подозреваемый находится в лечебном учреждении под надзором сотрудников правоохранительных органов.

