Дело о теракте возбуждено после гибели экс-главы управления Народной милиции ЛНР
Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по трём статьям, в частности о теракте, после гибели в Луганске депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. Там подтвердили, что сегодня утром под днищем его машины сработало взрывное устройство.
Следователи и криминалисты продолжают осматривать место взрыва автомобиля возле дома в Луганске, где проживал погибший. По факту произошедшего также задействованы ещё две статьи УК РФ – о незаконном обороте взрывчатых веществ и их незаконном изготовлении.
В прошлом Михаил Филипоненко возглавлял управление Народной милиции ЛНР и представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале 2022 года на Филипоненко было совершено первое покушение. Тогда взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле. Филипоненко и его водитель получили ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru