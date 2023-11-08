Дело о теракте возбуждено после гибели экс-главы управления Народной милиции ЛНР

Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по трём статьям, в частности о теракте, после гибели в Луганске депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. Там подтвердили, что сегодня утром под днищем его машины сработало взрывное устройство.

Следователи и криминалисты продолжают осматривать место взрыва автомобиля возле дома в Луганске, где проживал погибший. По факту произошедшего также задействованы ещё две статьи УК РФ – о незаконном обороте взрывчатых веществ и их незаконном изготовлении.