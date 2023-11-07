Олег Царев дал первый комментарий после покушения со стороны украинских спецслужб

Ранее стало известно, что в Царева дважды выстрелили из пистолета на территории санатория в Ялте. По факту произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Позже ведомство подтвердило причастность украинских спецслужб к покушению, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Царев, он уже чувствует себя хорошо. Политик поблагодарил всех, кто переживал за него, выразив особенную признательность сотрудникам спецслужб и медикам.

«Следствие еще идет. Судя по всему, были задержания, возможно, еще будут. Я не имею права рассказывать подробности. Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», — поделился Царев.

Также политик заявил, что «террористов никто бояться не будет», и злоумышленникам придется ответить за свои акты террора и «то, что они сделали с Украиной».

