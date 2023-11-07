Олег Царев дал первый комментарий после покушения со стороны украинских спецслужб
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что в расследовании покушения на него помогли камеры и показания сотрудников. Об этом политик рассказал в беседе с RT, дав первый комментарий после инцидента.
Ранее стало известно, что в Царева дважды выстрелили из пистолета на территории санатория в Ялте. По факту произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Позже ведомство подтвердило причастность украинских спецслужб к покушению, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Царев, он уже чувствует себя хорошо. Политик поблагодарил всех, кто переживал за него, выразив особенную признательность сотрудникам спецслужб и медикам.
«Следствие еще идет. Судя по всему, были задержания, возможно, еще будут. Я не имею права рассказывать подробности. Но хочу сказать, что очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников», — поделился Царев.
Также политик заявил, что «террористов никто бояться не будет», и злоумышленникам придется ответить за свои акты террора и «то, что они сделали с Украиной».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru