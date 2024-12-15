Моряк с «Волгонефть-212» рассказал о крушении танкера

Из-за непогоды в Керченском проливе потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», на борту которого находились 13 человек. Один из членов экипажа рассказал «Известиям» о моменте, когда объявили тревогу.

По словам моряка, на вахту он заступил в восемь часов. Мужчина сразу обратил внимание на сильные волны. Уже через полчаса капитан судна объявил тревогу.

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Волны начали разламывать танкер. Экипаж в спасательных жилетах собрался в рубке.

Позднее к корме «Волгонефть-212» попыталось подойти спасательное судно. Ему помешали волны. В итоге экипаж эвакуировал вертолет — в МЧС ранее докладывали, что к спасательной операции привлечен Ми-8, а буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра вышел на помощь из керченской бухты Камыш-Бурун

На борту «Волгонефть-212» находились около 4300 тонн мазута. С танкера эвакуировали 13 моряков. 11 членов экипажа госпитализировали в Анапе с переохлаждением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео
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