Моряк с «Волгонефть-212» рассказал о крушении танкера

Из-за непогоды в Керченском проливе потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», на борту которого находились 13 человек. Один из членов экипажа рассказал «Известиям» о моменте, когда объявили тревогу.



По словам моряка, на вахту он заступил в восемь часов. Мужчина сразу обратил внимание на сильные волны. Уже через полчаса капитан судна объявил тревогу.