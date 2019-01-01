«Дело Голунова» продолжает преподносить сюрпризы

На пакетах с наркотическими веществами, якобы обнаруженных у журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

В столичной полиции также заявили, что намерены завершить экспертизу пакетов с наркотическими веществами 11 июня.