Дарья Трепова утверждает, что не знала о взрывчатке в статуэтке

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский, признала вину частично. Она настаивает, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Об этом девушка заявила на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.

Прокурор в суде сообщил, что Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки убийства Татарского, передает РИА Новости.

В октябре Следственный комитет РФ объявил о завершении расследованиея уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб Владлен Татарский. По данным ведомства, подготовка теракта велась на территории Украины. Обвиняемой проходит Дарья Трепова, ее дело передано в суд.