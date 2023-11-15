Дарья Трепова утверждает, что не знала о взрывчатке в статуэтке
Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский, признала вину частично. Она настаивает, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Об этом девушка заявила на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге.
Прокурор в суде сообщил, что Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки убийства Татарского, передает РИА Новости.
В октябре Следственный комитет РФ объявил о завершении расследованиея уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб Владлен Татарский. По данным ведомства, подготовка теракта велась на территории Украины. Обвиняемой проходит Дарья Трепова, ее дело передано в суд.
Расследование в отношении организаторов теракта продолжается. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы в России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», непосредственно убийство готовил гражданин Украины Юрий Денисов – он прибыл в РФ через Латвию.
По данным следствия, Дарья Трепова 2 апреля принесла на творческий вечер Татарского статуэтку, в которой находитлось взрывное устройство. Ее соучастник привел его в действие. Татарский погиб на месте, еще несколько человек пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru