Дар не помог: Участница «Битвы экстрасенсов» стала жертвой мошенников

Между тем, ранее НСН писала, что жертвой злоумышленников стал и эксперт «Битвы экстрасенсов». Двое неизвестных под видом продавцов картошки и курицы проникли в квартиру психиатра-криминалиста, главного эксперта «Битвы экстрасенсов» Михаила Виноградова и похитили миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сам психиатр подтвердил в беседе с НСН пропажу крупной суммы, отметив, что ничего кроме денег грабители не взяли.

«Действительно, была кража. Примерно так, может быть, не миллион, я не готов назвать точную цифру, но вполне приличную сумму. Они нашли деньги в спальне, причём, перед зеркалом у жены лежали серьги, кольца золотые, ничего больше не взяли, только деньги», — заметил Виноградов.

Также он раскрыл подробности ограбления. По его словам, кража произошла в его отсутствие, дверь неизвестным открыл его взрослый сын.

