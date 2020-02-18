Дар не помог: Участница «Битвы экстрасенсов» стала жертвой мошенников
Участница пятого сезона популярного проекта «Битвы экстрасенсов» стала жертвой мошенников. Анна Богата, которая представлялась, как ясновидящая, отдала злоумышленникам около семи миллионов рублей и была вынуждена обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает телеканал 360.
По имеющимся данным, Богата решила купить строящийся в Подмосковье таунхаус. Она заключила договор купли-продажи одной четвертой доли дома и земельного участка, а также внесла в виде аванса 50 тысяч долларов. Остальную сумму женщина обязалась выплатить в течение 17 месяцев. Как отмечает Утро.ру, дом для ясновидящей до сих пор не достроен. Мужчина, взявший аванс, всячески избегает общения с ней и не собирается возвращать деньги. В общей сложности «ясновидящая» отдала мошеннику почти 7 млн рублей.
К расследованию произошедшего подключились сотрудники правоохранительных органов.
Между тем, ранее НСН писала, что жертвой злоумышленников стал и эксперт «Битвы экстрасенсов». Двое неизвестных под видом продавцов картошки и курицы проникли в квартиру психиатра-криминалиста, главного эксперта «Битвы экстрасенсов» Михаила Виноградова и похитили миллион рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сам психиатр подтвердил в беседе с НСН пропажу крупной суммы, отметив, что ничего кроме денег грабители не взяли.
«Действительно, была кража. Примерно так, может быть, не миллион, я не готов назвать точную цифру, но вполне приличную сумму. Они нашли деньги в спальне, причём, перед зеркалом у жены лежали серьги, кольца золотые, ничего больше не взяли, только деньги», — заметил Виноградов.
Также он раскрыл подробности ограбления. По его словам, кража произошла в его отсутствие, дверь неизвестным открыл его взрослый сын.
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