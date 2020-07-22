Данные о захвате заложников в Харькове оказались ложными

Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась, сообщает телеканал «112 Украина». Данные проверил начальник районного отдела полиции, который приехал по указанному адресу.

Зеленский рассказал о 10-минутных переговорах с террористом

Во вторник, 22 июля, дважды судимый гражданин Украины захватил автобус с заложниками в украинском Луцке. Он удерживал людей девять часов, пока не добился своего – переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. Вооружённый мужчина сдался после того, как глава государства по его просьбе записал видео с призывом посмотреть фильм «Земляне».

По мнению телеведущего Владимир Соловьёва, Зеленский «открыл врата ада», поскольку теперь террористы знают, что власть можно «продавить».

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ФОТО: pixabay.com
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