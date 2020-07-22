Данные о захвате заложников в Харькове оказались ложными
Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась, сообщает телеканал «112 Украина». Данные проверил начальник районного отдела полиции, который приехал по указанному адресу.
Во вторник, 22 июля, дважды судимый гражданин Украины захватил автобус с заложниками в украинском Луцке. Он удерживал людей девять часов, пока не добился своего – переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским. Вооружённый мужчина сдался после того, как глава государства по его просьбе записал видео с призывом посмотреть фильм «Земляне».
По мнению телеведущего Владимир Соловьёва, Зеленский «открыл врата ада», поскольку теперь террористы знают, что власть можно «продавить».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- Данные о захвате заложников в Харькове оказались ложными
- Мишустин допустил продление программы льготной ипотеки
- Полицейские напали на российских журналистов в США
- Минимальные цены на водку и коньяк предложили поднять на 3-3,5%
- Собянин рассказал о четырех новых заповедных территориях Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru