Зеленский рассказал о 10-минутных переговорах с террористом
Президент Украины Владимир Зеленский из-за переговоров с террористом, захватившим заложников в Луцке, прерывал встречу с президентом Швейцарии.
Как рассказал сам Зеленский, телефонный разговор с захватчиком длился 7-10 минут. Они договорились, что захватчик сделает первый шаг – отпустит трёх человек, в том числе беременную женщину и ребёнка, передаёт телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.
В обмен на трёх человек Зеленский согласился записать видео. В нём глава государства по требованию захватчика призвал всех посмотреть фильм «Земляне». Ещё через полчаса мужчина отпустил заложников и сдался.
«Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить», - приводят СМИ слова Зеленского. Президент не согласился на спецоперацию, поскольку была опасность для заложников.
Захватчиком оказался уроженец России, дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош. Он удерживал заложников почти девять часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru