Зеленский рассказал о 10-минутных переговорах с террористом

Как рассказал сам Зеленский, телефонный разговор с захватчиком длился 7-10 минут. Они договорились, что захватчик сделает первый шаг – отпустит трёх человек, в том числе беременную женщину и ребёнка, передаёт телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.

В обмен на трёх человек Зеленский согласился записать видео. В нём глава государства по требованию захватчика призвал всех посмотреть фильм «Земляне». Ещё через полчаса мужчина отпустил заложников и сдался.

«Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить», - приводят СМИ слова Зеленского. Президент не согласился на спецоперацию, поскольку была опасность для заложников.

Захватчиком оказался уроженец России, дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош. Он удерживал заложников почти девять часов.

